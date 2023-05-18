Süper Lig'in 34. haftasındaki dev buluşmada Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk umudunu korudu.
Maça hızlı başlayan Kanarya, 11. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Luan Peres'in 58. dakikada kaydettiği şık golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.
71'de sahneye çıkan Enner Valencia, sarı-lacivertlileri iyice rahatlattı. 80'de Trezeguet'nin penaltı golü maçın skorunu belirledi: 3-1.
Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını da 71 yaparak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 5'e indirdi.
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.
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