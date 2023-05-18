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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN! FB TS maçı ilk 11'ler ve kadrolar! Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç, skor ne?
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Ligde 68 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor. Trabzonspor'un ise ligde 48 puanı bulunuyor. Lider Galatasaray'ın İstanbulspor'u mağlup ettiği haftada mutlak galibiyet hedefleyen Sarı-lacivertliler puan farkını eritme peşinde. Fenerbahçe - Trabzonspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN! FB TS maçı ilk 11'ler ve kadrolar! Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç, skor ne?
AA / HABERTURK.COM

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda Güler, Zajc, Rossi, Valencia, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasının kapanışı dev bir maça sahne oluyor. Zirve takibi yapan Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 100. kez karşı karşıya geliyor. Bu rekabette geride kalan 99 mücadeleye bakıldığında sarı lacivertliler'in galibiyet sayılarında 39'a 26 üstünlüğü bulunuyor.

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Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefliyor.

Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışıyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemiyor.

Trabzonspor'da ise Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas maç kadrosunda yer almıyor.

133. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de 133. kez karşı karşıya geliyor.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 99 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 132 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 43 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 148 golle cevap verdi.

LİGDE GENEL TABLODA FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 26 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 102 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE, SAHASINDA AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 64 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 maçta eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe 91, Trabzonspor ise 62 gol attı.

Fenerbahçe ligde 25 maçtır sahasında yenilmiyor

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

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