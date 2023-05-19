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Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde başarılı bir performansa imza atan Arda Güler, maç sırasında teknik direktör Jorge Jesus'la tartışma yaşadı. İşte o anlar...

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  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

    Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

    Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 11. dakikada Michy Batshuayi, 58. dakikada Luan Peres ve 71. dakikada Enner Valencia kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı 80. dakikada penaltıdan Trezeguet'den geldi. 
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

    İlk golün asistini yapan Arda Güler, başarılı performansıyla galibiyette pay sahibi olurken, Jorge Jesus'la tartışma yaşaması ise maça damga vurdu. 
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

    Karşılaşmanın 59. dakikasında takımına el kol hareketleriyle yapmaları gerekenleri anlatan Jesus, Arda Güler'e ise sert ikazlarda bulundu.
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

    Genç futbolcu ise Portekizli teknik adama hiç beklenmedik bir yanıt verdi. 
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

    Jesus'a sinirlenen 18 yaşındaki futbolcu, önce el kol hareketleriyle ardından da söylenerek hocasına tepki gösterdi. 
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

    Jorge Jesus ise Arda Güler'in kendisine söylenmesine sinirlenerek genç futbolcuya sert şekilde bağırdı. 
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

    Portekizli teknik adamın tepkisi sonrasında Arda Güler hocasına sakin olması yönünde bir harekette bulunurken, ellerini iki yana açması dikkat çekti. 
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

    Jorge Jesus, maç içerisinde yaşanan bu anlara ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki!

    Normal bir uyarıda bulunduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Arda’ya taktik ve teknik konularda uyarı yapıyordum. Aramızda özel durum olmadı. Onunla yarın konuşabileceğim bir şey olmadı. Normal bir hocanın yapmış olduğu bir uyarıydı. Arda’nın oynadığı oyun bugün en iyi oyunlarından bir tanesiydi” dedi.

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