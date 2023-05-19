Normal bir uyarıda bulunduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Arda’ya taktik ve teknik konularda uyarı yapıyordum. Aramızda özel durum olmadı. Onunla yarın konuşabileceğim bir şey olmadı. Normal bir hocanın yapmış olduğu bir uyarıydı. Arda’nın oynadığı oyun bugün en iyi oyunlarından bir tanesiydi” dedi.