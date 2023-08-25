Fenerbahçe - Twente maçının yazar yorumları

10 Şurada Paylaş!







Maçın analizini öne koyduklarında kimin neyi daha iyi yapabileceğini görüyorlar. Hamlelerde böyle geliyor. Oyuncuların coşkusu, Tadic ve Dzeko'nun liderliğine, Fred'in "kalbi" de eklendi. Ferdi tek başına takım gibi. Yedi resmi maç, yedi galibiyet. İsmail Kartal ve takımı beş golü sadece Twente'ye atmadı. Anladınız siz onu…

11 Şurada Paylaş!







SERDAR ALİ ÇELİKLER: maçın adamı olarak İsmail Kartal'ı seçmek istiyorum. Eldeki imkanlarla bir 11 çıkarmıştı. Kenarda tam olarak sağlam olan İrfan Can Kahveci ve Dzeko vardı. Osayi bile tam sağlam değildi. Buna karşın İrfan-Osayi değişiklikleri ile sadece skoru almadı oyunu da tam anlamıyla aldı. Zimbru hiç bir şartta kriter sayılmaz.