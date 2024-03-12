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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçını Nikola Dabanovic yönetecek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçını Nikola Dabanovic yönetecek

        Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 rövanş turu maçında karşılaşacağı Union Saint-Gilloise mücalesini Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:13
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        Fenerbahçe maçına Karadağlı hakem!
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        Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

        UEFA'nın açıklamasına göre, Nikola Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.

        Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunun rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

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