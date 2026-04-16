        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe ve Galatasaray EuroLeague'de final için parkede!

        Fenerbahçe ve Galatasaray final için parkede!

        Fenerbahçe ile Galatasaray, FIBA Kadınlar EuroLeague'de final için parkeye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Spar Girona ile, sarı-kırmızılılar ise Zaragoza ile yarı finalde karşılaşacak.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:01 Güncelleme:
        F.Bahçe ve G.Saray final için parkede!

        Basketbolda FIBA Kadınlar EuroLeague 6'lı Final organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın final için parkeye çıkacak.

        İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'nda gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonunda Türk temsilcileri, yarı finalinde yarın İspanyol ekipleriyle yapacakları maçları kazanmaları halinde finalde rakip olacak.

        Yarı finalin ilk maçı Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasında TSİ 18.30'da başlayacak.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

        Yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, 19 Nisan Pazar günü şampiyonluk için karşılaşacak.

        İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraştaki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince...
