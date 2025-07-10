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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!

        Fenerbahçe transferde rotasını Fransa'nın başkenti Paris'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerden en az birini Portekiz'de yapılacak sezon öncesi kampa yetiştirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:38
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        Fenerbahçe gözler Fransa’nın başkenti Paris’e çevrildi.

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        Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istiyor.

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        Teknik direktör Jose Mourinho, yeni yapılanmada bu iki yıldızın, takımın oyun planında kilit rol oynayacağını vurguladı.

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        Portekizli hocanın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, iki ismi de takıma kazandırmak için Fransız devi ile anlaşmaya vardı.

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        Oyuncularla da masaya oturan yetkililer, kısa sürede işlemleri tamamlamak istiyor.

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        Sarı-lacivertliler, Marco Asensio'dan gelecek cevabı bekliyor.

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        Ancak Asensio’ya sadece Fenerbahçe değil, Avrupa’dan Inter gibi devler de talip.

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        Buna rağmen yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun tercihini İstanbul’dan yana kullanmasını umuyor.

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        Diğer yandan savunmadaki lider adaylarından Milan Skriniar için de son görüşmeler yapılacak.

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        Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Slovak stoperin kararını kısa süre içinde vermesini istedi.

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        Sarı-lacivertliler, iki oyuncudan en az birini Portekiz’de yapılacak sezon öncesi kampa yetiştirmeyi hedefliyor.

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        Fenerbahçe transferde vites yükseltirken, Paris’ten gelecek haberler camianın transfer gündemini belirleyecek.

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