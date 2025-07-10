Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
Fenerbahçe transferde rotasını Fransa'nın başkenti Paris'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerden en az birini Portekiz'de yapılacak sezon öncesi kampa yetiştirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe gözler Fransa’nın başkenti Paris’e çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, yeni yapılanmada bu iki yıldızın, takımın oyun planında kilit rol oynayacağını vurguladı.
Portekizli hocanın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, iki ismi de takıma kazandırmak için Fransız devi ile anlaşmaya vardı.
Oyuncularla da masaya oturan yetkililer, kısa sürede işlemleri tamamlamak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Marco Asensio'dan gelecek cevabı bekliyor.
Ancak Asensio’ya sadece Fenerbahçe değil, Avrupa’dan Inter gibi devler de talip.
Buna rağmen yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun tercihini İstanbul’dan yana kullanmasını umuyor.
Diğer yandan savunmadaki lider adaylarından Milan Skriniar için de son görüşmeler yapılacak.
Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Slovak stoperin kararını kısa süre içinde vermesini istedi.
Sarı-lacivertliler, iki oyuncudan en az birini Portekiz’de yapılacak sezon öncesi kampa yetiştirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe transferde vites yükseltirken, Paris’ten gelecek haberler camianın transfer gündemini belirleyecek.