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Fenerbahçe Kulübü, kaptan Altay Bayındır’ın bel fıtığı operasyonu geçireceğini bildirdi.

MKE Ankaragücü maçında görev alamayan kaptan Altay Bayındır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması;

"Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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