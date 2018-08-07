Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hasret kaldığı grup aşamasına kalabilmek için Portekiz'de Benfica ile 3. tur ilk maçına bu gece çıkıyor. Sarı-Lacivertliler Portekiz ekibini deplasmanda yenerek 2. maç öncesi avantaj peşinde. Geçen sezon kiralanan ancak sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Vincent Janssen'den de destek geldi. Hollandalı santrfor, zorlu maç öncesinde eski takım arkadaşlarına başarılar dileğinde bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Janssen, "Bu gece iyi şanslar" anlamına gelen "Good luck tonight" ifadeleri kullandı ve Fenerbahçe formasıyla fotoğrafını paylaştı. Hollandalı santrfor ayrıca bir sarı bir de mavi olmak üzere iki kalp paylaştı. Janssen'in bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlarını heyecanlandırdı ve başarılı golcü kısa sürede gündeme oturdu.

Hollandalı golcü futbolcu için Fenerbahçe yönetiminin Tottenham ile dirsek temasında olduğu da iddialar arasında. Eğer iki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa Janssen yeni sezonda da Fenerbahçe forması giyebilir.

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