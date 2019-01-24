Fenerbahçe'ye Eljif müjdesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Makedon futbolcunun cezasında indirime gitti.

Bir maçlık cezasını Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor karşılaşmasında çeken Eljif Elmas, bu akşam Ümraniyespor'la oynanacak rövanş müsabakasında forma giyebilecek.