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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye İstanbul’da coşkulu karşılama - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye İstanbul’da coşkulu karşılama

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Kafileyi havalimanında sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 04:34 Güncelleme: 18.03.2024 - 04:34
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        Fenerbahçe'ye İstanbul'da coşkulu karşılama
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        Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından bordo-mavili bazı taraftarların sahaya girmesiyle olaylar yaşandı. Çıkan olayların ardından sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına girdikten sonra uzun süre orada bekletildi. Güvenliğin sağlanmasının ardından sarı-lacivertli kafile, 01.30 sıralarında stattan ayrıldı.

        DHA'nın haberine göre; kafileyi taşıyan uçak 04.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Fenerbahçe’yi havalimanında çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarlar; meşaleler ve marşlarla futbolculara destek oldu. Özellikle Osayi-Samuel’e sevgi gösterilerinde bulunulurken, uzun süre Nijeryalı futbolcu lehine tezahüratlar yapıldı.

        Havalimanında taraftarlar seslenen takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, "Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması, sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

        Sarı-lacivertli kafile daha sonra takım otobüsüne binerek, alandan ayrıldı.

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