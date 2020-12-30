Fenerbahçe'de Felipe Caicedo ismi gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki Caicedo için Fenerbahçe'nin yaklaşık 3,5 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtilirken, Lazio'nun oyuncusunun ayrılığına sıcak baktığı yazıldı.
Lazio ile bu sene 16 maça çıkan başarılı forvet 5 gol attı. Caicedo, sarı-lacivertliler'e transfer olursa Samatta, Ademi ve Cisse'yle birlikte 4. forvet olacak. Caicedo için Lazio'nun ne kadar bonservis bedeli istediği ise haberde belirtilmedi. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 2022 yılı Haziran ayında sona eriyor.
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