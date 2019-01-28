Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi. Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında giriyor.
Ligde geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale adını yazdıran Malatya temsilcisi ise, Fenerbahçe karşısında galip gelerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
SAKAT: Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Frey (Fenerbahçe) Adem, Mustafa Akbaş, Rahman* (Yeni Malatya)
CEZALI: Skrtel
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado
YEDEKLER: Berke, Şener, İsmail, Cebrail, Jailson, Eljif, Alper, Ferdi, Moses, Valbuena
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer Şişmanoğlu
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) ise Bülent Yıldırım...
Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-siyahlılar, ligin beşinci haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, 7'nci haftada ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
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