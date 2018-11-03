Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında derbide Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2 bitirerek önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi. Zorlu deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakalayan ve hatta galibiyete çok yaklaşan Fenerbahçe'de yaşanan olaylara ve sonrasında verilen kararlara tepki çığ gibi büyüyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi de her ne kadar Koray Şener'in acı kaybı sonrasında maç ile ilgili olaylar ve kararlarla ilgili çok fazla açıklama yapmasa da tüm pozisyonları izleyip, olay ve açıklamaları tek tek değerlendiriyor. Cenaze dolayısıyla ilk aşamada çok fazla konuyla ilgili adım atmayan Sarı-Lacivertli kurmayların özellikle hafta içinde hem gerekli merciiler üzerinden ve gerekirse de açıklamalar yaparak Fenerbahçe'nin hakkını savunacakları kaydedildi.

Bütün pozisyonları tek tek izleyen Fenerbahçe yönetimi, özellikle kırmızı kartlar konusundaki adaletsizliğe ve Fırat Aydınus'un sanki Fenerbahçe lehine bir yönetim sergilemiş olduğu algısına karşı pozisyon almayı ve adımlar atmayı planlıyor.

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