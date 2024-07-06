Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için gün sayıyor! İşte ödenecek bonservis...
Transfer çalışamlarını sürdüren Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor. Sarı-Lacivertliler bir süredir temasta olduğu Youssef En-Nesyri ve kulübü Sevilla ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, golcü takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen bazı isimleri Jose Mourinho’nun veto etmesi üzerine yönetim farklı isimlere yöneldi.
Listenin başında ise Sevilla’da forma giyen Youssef En-Nessyri bulunuyor. Mourinho’nun, Faslı oyuncuyu ısrarla istemesi üzerine yönetim girişimlerini yoğunlaştırdı.
Sevilla'nın kapısını çalan Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi için İspanyol ekibine yaklaşık 15 milyon euro önerdi. Bu teklifin reddedilmesi üzerine sarı lacivertliler, bedeli artırdı.
TRT Spor'un haberine göre, Sevilla bonuslarla beraber 20 milyon avroyu bulan son teklifi kabul etti. Faslı oyuncunun, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
Arabistan'dan bazı kulüpler oyuncunun kararını değiştirmeye çalışsa da Fenerbahçe, ısrarlı tavrını sürdürdü ve En-Nesyri’yi de büyük ölçüde ikna etti. Transferin kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor.
Geride kalan sezonda tüm kulvarda 41 maçta görev alan Faslı futbolcu, bu maçların 36'sına 11'de başladı.