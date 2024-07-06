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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için gün sayıyor! İşte ödenecek bonservis... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için gün sayıyor! İşte ödenecek bonservis...

        Transfer çalışamlarını sürdüren Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor. Sarı-Lacivertliler bir süredir temasta olduğu Youssef En-Nesyri ve kulübü Sevilla ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 13:29 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:29
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        Fenerbahçe, golcü takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen bazı isimleri Jose Mourinho’nun veto etmesi üzerine yönetim farklı isimlere yöneldi.

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        Listenin başında ise Sevilla’da forma giyen Youssef En-Nessyri bulunuyor. Mourinho’nun, Faslı oyuncuyu ısrarla istemesi üzerine yönetim girişimlerini yoğunlaştırdı.

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        Sevilla'nın kapısını çalan Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi için İspanyol ekibine yaklaşık 15 milyon euro önerdi. Bu teklifin reddedilmesi üzerine sarı lacivertliler, bedeli artırdı.

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        TRT Spor'un haberine göre, Sevilla bonuslarla beraber 20 milyon avroyu bulan son teklifi kabul etti. Faslı oyuncunun, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

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        Arabistan'dan bazı kulüpler oyuncunun kararını değiştirmeye çalışsa da Fenerbahçe, ısrarlı tavrını sürdürdü ve En-Nesyri’yi de büyük ölçüde ikna etti. Transferin kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor.

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        Geride kalan sezonda tüm kulvarda 41 maçta görev alan Faslı futbolcu, bu maçların 36'sına 11'de başladı.

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        En-Nesyri 20 gol atarken 3 defa da asist yaptı.

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