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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Anthony Musaba için İngiltere iddiası

        Fenerbahçeli Anthony Musaba için İngiltere iddiası

        2025-2026 sezonunun ara transfer döneminde Samsunspor'dan Fenerbahçe'nin yolunu tutan Anthony Musaba için İngiltere'ye geri döneceğine dair bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Sheffield Wednesday ile Hillsborough'da top koşturan Hollandalı oyuncuya bu sefer West Ham United ve Wolverhampton talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        Gelecek sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        Football Insider'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba’nın yeniden İngiltere’ye dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun birden fazla İngiliz kulübüyle transfer görüşmeleri yürütüyor.

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        Öte yandan sarı-lacivertli kulübün de oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.

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        Premier League ve Championship ekiplerinin yaz transfer döneminde harekete geçtiği, görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Musaba’nın özellikle Championship ekibi Sheffield Wednesday’deki performansıyla dikkat çektiği ve Hillsborough’da 54 maçta 10 gol, 8 asist ürettiği hatırlatıldı.

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        Hızı, dripling yeteneği ve iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle öne çıkan Hollandalı oyuncunun, 2026-27 sezonu öncesinde yeniden İngiltere’de forma giymeye yakın olduğu ifade ediliyor.

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        West Ham United ve Wolves’un oyuncu için olası adaylar arasında yer aldığı da haberde öne çıkan detaylar arasında bulunuyor.

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        PERFORMANSI

        Devre arasında sarı-lacivertli ekibe katılan ve 23 maçta formasını giyen Musaba, bu müsabakalarda 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

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