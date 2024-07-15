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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçeli Tiago Çukur, Roda'ya transfer oldu - Futbol Haberleri

        Fenerbahçeli Tiago Çukur, Roda'ya transfer oldu

        Fenerbahçe'nin genç santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda'ya transfer oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:04
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        F.Bahçe'den Hollanda'ya gitti!
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        Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda doğumlu oyuncunun imza töreninde konuşan Roda Teknik Heyet Sorumlusu Rob Servais, "Tiago teknik açıdan da yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda temas noktası olarak iyi işlev görebilen, topu tutan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

        Geride kalan sezonun ilk yarısında Belçika temsilcisi Beveren'de, 2. yarısını ise Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen oyuncu, toplamda 28 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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