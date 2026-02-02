Fenerbahçe’ye 6. Fransız: Sidiki Cherif!

Fenerbahçe'nin devre arası kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Sidiki Cherif, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki altıncı Fransız futbolcu oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında devre arasında Samsunspor'dan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, eski futbolcusu kaleci Mert Günok'a da imza attırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahasını Lazio'dan bir başka Fransız Matteo Guendouzi ile güçlendirirken 4. transferini ise Sidiki Cherif ile gerçekleştirdi.

Futbola Fransa'nın Angers takımının altyapısında başlayan Cherif, 2023-24 sezonunda A takıma yükselmeyi başardı.

Ligue 1'de bu sezon 19 maça çıkan ve 4 gol kaydeden 19 yaşındaki santrfor, Fransa Milli Takımı'nda da alt yaş kategorisinde yer aldı.

SARAN DÖNEMİNDEKİ 2.FRANSIZ

Sidiki Cherif, başkan Sadettin Saran dönemindeki 2. Fransız oyuncu oldu.

Saran'dan önce tarihinde 4 Fransız futbolcu bulunan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'nin ardından Cherif'i de kadrosuna kattı.

İLK FRANSIZ ANELKA

Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki ilk Fransız futbolcu Nicolas Anelka oldu.

Sarı-lacivertlilere 2004-05 sezonunun devre arasında Manchester City'den transfer edilen Anelka, gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin unutulmazları arasına girdi.

Fenebrahçe, Anelka'dan sonra sırasıyla Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.

SAADETTİN SARAN'IN BAŞLIĞINDAKİ 4.TRANSFER

Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile Sadettin Saran başkanlığındaki 4. transferini yaptı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda 21 Eylül 2025'te göreve gelen Saran, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Anthony Musaba'ya attırdı.

Saran yönetimi, Musaba'nın ardından sırasıyla Mert Günok, Matte Guendouzi ve Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı.

