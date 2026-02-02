Habertürk
        Fenerbahçe’ye 6. Fransız: Sidiki Cherif!

        Sarı-lacivertliler, devre arasında Sidiki Cherif'i kadrosuna katarak kulüp tarihindeki altıncı Fransız futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Giriş: 02.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:40
        Fenerbahçe'ye 6. Fransız: Sidiki Cherif!
        Fenerbahçe'nin devre arası kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Sidiki Cherif, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki altıncı Fransız futbolcu oldu.

        Transfer çalışmaları kapsamında devre arasında Samsunspor'dan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, eski futbolcusu kaleci Mert Günok'a da imza attırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahasını Lazio'dan bir başka Fransız Matteo Guendouzi ile güçlendirirken 4. transferini ise Sidiki Cherif ile gerçekleştirdi.

        Futbola Fransa'nın Angers takımının altyapısında başlayan Cherif, 2023-24 sezonunda A takıma yükselmeyi başardı.

        Ligue 1'de bu sezon 19 maça çıkan ve 4 gol kaydeden 19 yaşındaki santrfor, Fransa Milli Takımı'nda da alt yaş kategorisinde yer aldı.

        SARAN DÖNEMİNDEKİ 2.FRANSIZ

        Sidiki Cherif, başkan Sadettin Saran dönemindeki 2. Fransız oyuncu oldu.

        Saran'dan önce tarihinde 4 Fransız futbolcu bulunan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'nin ardından Cherif'i de kadrosuna kattı.

        İLK FRANSIZ ANELKA

        Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki ilk Fransız futbolcu Nicolas Anelka oldu.

        Sarı-lacivertlilere 2004-05 sezonunun devre arasında Manchester City'den transfer edilen Anelka, gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin unutulmazları arasına girdi.

        Fenebrahçe, Anelka'dan sonra sırasıyla Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.

        SAADETTİN SARAN'IN BAŞLIĞINDAKİ 4.TRANSFER

        Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile Sadettin Saran başkanlığındaki 4. transferini yaptı.

        Olağanüstü seçimli genel kurulda 21 Eylül 2025'te göreve gelen Saran, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Anthony Musaba'ya attırdı.

        Saran yönetimi, Musaba'nın ardından sırasıyla Mert Günok, Matte Guendouzi ve Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı.

        FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ 207. YABANCI

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 207. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

        SARI-LACİVERTLİ FORMAYI GİYEN YABANCI OYUNCULAR ŞUNLAR:

        Brezilya (31): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ederson.

        Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

        Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

        Hollanda (8): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba.

        Portekiz (8): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma, Nelson Semedo.

        Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

        Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

        Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

        Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

        Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitris Pelkas.

        Fransa (6): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif

        Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

        Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

        İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown

        İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

        Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

        Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

        İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

        İspanya (4): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado, Marco Asensio.

        Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

        Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

        Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

        Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

        Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

        Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

        Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

        Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

        Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

        Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

        Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

        Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

        İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

        Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

        İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

        Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

        Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

        Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

        Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

        Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

        Meksika (2): Diego Reyes, Edson Alvarez.

        Güney Afrika (1): John Moshoeu.

        İsrail (1): Haim Revivo.

        Kosova (1): Vedat Muric.

        Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

        Ekvador (1): Enner Valencia.

        Kongo (1): Marcel Tisserand.

        Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

        Güney Kore (1): Min-jae Kim.

        Sierra Leone (1): Steven Caulker.

        Belçika (1): Michy Batshuayi.

        Norveç (1): Joshua King.

        Kolombiya (1): Jhon Duran

        Mali (1): Dorgeles Nene.

        Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç, bu nedenle listeye kaydedilmedi. Brezilyalı Marco Aurelio'ya ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede yer verilmedi.

