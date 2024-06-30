Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Manchester United!

Ferdi'nin hem Fenerbahçe'de gösterdiği istikralı perfomansa hem de A Milli Takım'da Montella'nın ilk tercihi olduğuna vurgu yapılan haberde, turnuva sonrası Avrupa'nın dev takımlarının Ferdi için kıyasıya bir rekabet içerisine gireceğine dikkat çekildi.