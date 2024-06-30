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        Haberler Spor Transfer Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Manchester United! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberi - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Manchester United!

        A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na talipler artıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig devi Manchester United da Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 09:40 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:54
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        Süper Lig'de son 2 sezondur sergilediği performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'e de damgasını vurdu.

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        A Milli Takım formasıyla grup maçlarında başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki sol bek, transferin gözdesi haline geldi.

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        Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli yıldıza son olarak Premier Lig'in dev kulübü Manchester United talip oldu.

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        İngiliz basınından SportsMole'de yer alan habere göre; Manchester United, A Milli Takımımız ile etkileyici performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi.

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        24 yaşındaki futbolcunun EURO 2024 performansının Avrupalılar tarafından mercek altına alındığı ve Arsenal'in ardından ManU'nun da Ferdi'yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı aktarıldı.

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        Ferdi'nin hem Fenerbahçe'de gösterdiği istikralı perfomansa hem de A Milli Takım'da Montella'nın ilk tercihi olduğuna vurgu yapılan haberde, turnuva sonrası Avrupa'nın dev takımlarının Ferdi için kıyasıya bir rekabet içerisine gireceğine dikkat çekildi.

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        DORTMUND'DAN 30 MİLYON EURO

        Öte yandan Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un da Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği belirtildi.

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        Nuri Şahin yönetimindeki sarı-siyahlıların, Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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        Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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