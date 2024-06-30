Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Manchester United!
A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na talipler artıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig devi Manchester United da Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı.
Süper Lig'de son 2 sezondur sergilediği performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'e de damgasını vurdu.
A Milli Takım formasıyla grup maçlarında başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki sol bek, transferin gözdesi haline geldi.
Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli yıldıza son olarak Premier Lig'in dev kulübü Manchester United talip oldu.
İngiliz basınından SportsMole'de yer alan habere göre; Manchester United, A Milli Takımımız ile etkileyici performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi.
24 yaşındaki futbolcunun EURO 2024 performansının Avrupalılar tarafından mercek altına alındığı ve Arsenal'in ardından ManU'nun da Ferdi'yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı aktarıldı.
Ferdi'nin hem Fenerbahçe'de gösterdiği istikralı perfomansa hem de A Milli Takım'da Montella'nın ilk tercihi olduğuna vurgu yapılan haberde, turnuva sonrası Avrupa'nın dev takımlarının Ferdi için kıyasıya bir rekabet içerisine gireceğine dikkat çekildi.
DORTMUND'DAN 30 MİLYON EURO
Öte yandan Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un da Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği belirtildi.
Nuri Şahin yönetimindeki sarı-siyahlıların, Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.