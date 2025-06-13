Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
Uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'dan sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılan Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu. Uruguaylı file bekçisinin, Arjantin Ligi ekibi Estudiantes LP ile sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
Efsane olduğu Galatasaray ile yollarını ayıran Fernando Muslera'nın yeni kulübü belli oldu.
Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Muslera, Arjantin Ligi ekibi Estudiantes LP ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.
Haberde, Uruguay ekibi Penarol'dan aynı süre için ancak daha düşük bir maaşla teklif alan Muslera'nın Estudiantes'e 'evet' dediği belirtildi.
Lazio'dan 2011'de Galatasaray'a transferi sonrası Türkiye'de forma giydiği 14 yıl boyunca birçok başarı elde eden Fernando Muslera, aynı zamanda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.
Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan eldiven, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.
Muslera, Galatasaray formasıyla 8 lig şampiyonluğunun yanı sıra 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa kazandı.