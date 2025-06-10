Fernando Muslera'ya Arjantin'den sürpriz teklif!
Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın Arjantin'den teklif aldığı iddia edildi. 37 yaşındaki tecrübeli ismin önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor
Giriş: 10.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:06
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Galatasaray'da sözleşmesi biten ve 14 yıl sonra kulüpten ayrılan Fernando Muslera için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Arjantinli gazeteci César Luis Merlo'nun haberine göre, Fernando Muslera için Estudiantes devreye girdi.
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Merlo'nun aktardığı bilgilere göre Estudiantes, Uruguaylı kaleciye Aralık 2026'ya kadar sürecek bir sözleşme önerdi.