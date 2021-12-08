Fernando Muslera: Yarınki maç bizim için çok önemli

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta maçında yarın deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendisi için bazı duyguların çok hakim olacağını belirten Muslera, "10 yılı aşkın bir süre geçse de çok sevildiğim, büyük aşkla bir dönem geçirdiğim Roma'dayım. Yarınki maç bizim için çok önemli. Genç bir takımız ama her gün çalışarak, büyük bir emek ve çabayla buraya geldik. Çok çalışıyoruz, bunun altını çizmek istiyorum. Yarınki maç çok zor olacak. Lazio gibi zorlu bir rakiple oynayacağız. Zor dönemlerden geçmiş olmamıza rağmen ağır başlı şekilde, kararlılıkla ilerleyeceğiz. Cesaretle bu maçı göğüsleyip, en iyi şekilde buradan ayrılmak istiyoruz" dedi.

"GENÇ AMA ÇOK ÇALIŞAN VE KORKUSUZ BİR TAKIMIZ"

Lazio forması giydiği dönemde çok güzel ve keyifli günler geçirdiğini dile getiren deneyimli kaleci ,"O zamanlar çok gençtim, benim gelişmemi beklediler. Çok güzel bir ilişkimiz oldu. Birlikte birçok kupa kazanma imkanı yakaladık. Taraftarlarla da çok güzel bir ilişkimiz vardı. Onların desteği bana moral ve güç verdi. Saha içi kadar saha dışında da güzel arkadaşlarım oldu. İki takımın arasında çok büyük farklar görmüyorum. Genç bir takımız ama çok çalışan ve korkusuz bir takımız. Lazio ise daha deneyimli ve organize bir takım. Bu yüzden bence ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Hocamızın bize vereceği talimatlar doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"İKİ TAKIMIN HEDEFİ DE TURNUVANIN FİNALİNE KADAR GİTMEK"

Yarın birinci sıradaki yerlerini korumak istediklerini söyleyen Muslera, "Biz birinci sıradayız. Yarın biz birinciliği korumak, Lazio da elde etmek için oynayacak. Bence iki takım da turnuvanın sonuna kadar gidebilir. Bundan sonra işimiz elbette zorlaşacak. Hayaller ve hedeflerin benzer olduğunu düşünüyorum iki takım için de. İki takımın hedefi de turnuvanın finaline kadar gitmek. Umarım finalde karşılaşırız. Finalde olmak için her şeyimizi vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.