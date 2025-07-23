FIBA Avrupa Ligi'nde yeni sezon kurası çekildi!

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih kentinde çekilen kurada gruplara direkt olarak katılan Türk takımlarından Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin ve eleme mücadelesi verecek Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, C Grubu'nda Valencia Basket (İspanya), Olympiakos SFP (Yunanistan) ve DVTK Huntherm (Macaristan)/AZS UMCS Lublin (Polonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. ÇİMSA ÇBK Mersin ise D Grubu'nda Basket Landes (Fransa) ve Casademont Zaragoza (İspanya)/Zabiny Brno (Çekya) ile Umana Reyer Venezia (İtalya)/Kızılyıldız (Sırbistan) eşleşmelerinin kazananı ile mücadele edecek.