FIBA'dan Karşıyaka'ya transfer yasağı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'ya kötü haber geldi.

İzmir ekibi, FIBA'dan gelen transfer yasağı kararı nedeniyle transfer çalışmalarının beklemeye alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeniden yapılanma sürecinde transfer çalışmalarına hız verildiği ve 1 yerli ile 2 ABD'li oyuncunun transferinin imza aşamasına getirildiği belirtildi.

FIBA'dan gelen son dakika transfer yasağı kararıyla bu planların beklemeye alındığı aktarılan açıklamada, "Bu yasağın 2022-23 sezonunda forma giyen oyuncumuz Mindaugas Kuzminskas'ın ödenmeyen maaş ve menajerlik ücretlerinden kaynaklandığı tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlikte, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını kapsayan geçmiş dönem mali yükümlülükleriyle ilgili birçok dosya, FIBA nezdinde işlem görmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, basketbol şube yetkililerinin süreçle ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.