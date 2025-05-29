FIFA 18 sistem gereksinimleri nelerdir? FIFA 18 kaç GB boş alan istiyor?

Oyunun hikaye modu, “The Journey” adıyla anılır ve burada genç ve yetenekli bir futbolcu olan Alex Hunter’ın kariyer yolculuğu anlatılır. Bu modda, oyuncuların kararları ve sahadaki performansları, Alex’in kariyerinde dönüm noktaları yaratır ve oyunun ilerleyişini etkiler. FIFA 18, önceki versiyonlarına göre geliştirilmiş yapay zeka sistemi, daha doğal top fiziği ve oyuncu hareketleri ile dikkat çeker. Grafikler son derece detaylıdır; stadyum atmosferi, seyircilerin tepkileri ve oyuncuların yüz ifadeleri gerçekçi bir şekilde yansıtılır.

Hem tek oyunculu modlarda hem de çevrimiçi rekabet modlarında zengin içerikler sunar. Ultimate Team modu, kendi hayalinizdeki takımı kurup dünya çapında diğer oyuncularla mücadele etmenize imkan verirken, Kariyer modu size menajerlik deneyimi yaşatır. FIFA 18’in resmi lisanslı takımları, gerçekçi formaları, oyuncu isimleri ve ligleri futbol tutkunlarına büyük bir özgürlük ve çeşitlilik sunar. Bu sayede futbolseverler, kendi favori takımlarıyla sahaya çıkmanın keyfini çıkarabilirler.

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FIFA 18 KAÇ GB?

FIFA 18, özellikle futbol oyunlarına ilgi duyan oyuncular için tasarlanmış, gerçekçi grafikler ve gelişmiş oynanış mekanikleriyle dikkat çeken bir spor simülasyonu oyunudur. Bu oyunun bilgisayar versiyonunun kurulum dosyaları yaklaşık olarak 50 gigabayt yer kaplar. Ancak, oyun çıktıktan sonra yayınlanan güncellemeler, ek içerikler ve özellikle 2018 FIFA Dünya Kupası modu gibi büyük eklentiler nedeniyle toplam dosya boyutu 55 ila 60 gigabayta kadar çıkabilir.

Oyunun kapladığı alan, sadece temel futbol maçları için değil, aynı zamanda çok sayıda takım, lig ve turnuva modunun içinde bulunması sebebiyle oldukça geniştir. Bu nedenle, FIFA 18’i oynayacak kullanıcıların cihazlarında yeterli depolama alanı olması çok önemlidir. Ayrıca oyun, yüksek çözünürlüklü grafikler ve detaylı animasyonlar sunduğu için hızlı ve sorunsuz bir deneyim için SSD gibi hızlı depolama çözümlerinin tercih edilmesi tavsiye edilir. REKLAM Bu boyut ve içerik çeşitliliği, oyunculara geniş kapsamlı ve zengin bir futbol deneyimi sunarken, sistem gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda oyun performansında sorun yaşanabilir. FIFA 18, futbol severler için hem tek oyunculu hem çok oyunculu modlarda zengin seçenekler sunar ve geniş dosya boyutuna rağmen, sunduğu kapsamlı içeriklerle oyunculara uzun süreli eğlence sağlamayı hedefler. FIFA 18 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ FIFA 18, özellikle futbol tutkusunu dijital ortamda yaşamak isteyen herkes için uygun bir oyun olarak öne çıkar. Futbolu yakından takip eden, maç heyecanını her anında hissetmek isteyen oyuncular için ideal bir tercih olmasının yanı sıra, spor oyunlarına ilgi duyan fakat futbol bilgisi sınırlı olan kullanıcılar için de erişilebilir bir deneyim sunar. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyuncular, oyunun sunduğu çeşitli modlar sayesinde kendi seviyelerine uygun zorluk ve oyun tarzını bulabilirler.

Kariyer modu, menajerlik becerilerini geliştirmek isteyenler ve takımlarını stratejik olarak yönetmeyi sevenler için detaylı bir deneyim sağlarken, Ultimate Team modu rekabetçi ruhu olan ve çevrimiçi arenada diğer oyuncularla mücadele etmekten keyif alanları cezbetmektedir. FIFA 18’in sunduğu hikaye modu “The Journey”, futbolun saha dışındaki yönleriyle de ilgilenen ve karakter gelişimine değer veren oyuncular için çekici bir içerik sunar. REKLAM Grafik ve oynanış kalitesi sayesinde gençler ve yetişkinler arasında geniş bir kitleye hitap eder; aileler de birlikte keyifli vakit geçirmek için oyunu tercih edebilir. Oyunun kontrol mekanizmaları ve menü yapısı, karmaşık olmayan ve kullanıcı dostu olması nedeniyle farklı yaş gruplarından insanların kolayca adapte olmasına olanak tanır. Bunun yanında, yoğun futbol sezonlarında bile hızlı maçlar yaparak stres atmak isteyen kişiler için de rahatlatıcı ve eğlenceli bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Minimum Sistem Gereksinimleri: İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10 (64-bit önerilir)

İşlemci: Intel Core i3-2100 ve 3.1 GHz veya AMD Phenom II X4 965 ve 3.4 GHz

RAM: En az 8 GB

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon R7 260

DirectX: Sürüm 11 destekli olmalı

Depolama Alanı: En az 50 GB boş hard disk

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı Önerilen Sistem Gereksinimleri: İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i5-3550 ve 3.40 GHz veya AMD FX 8150 ve 3.6 GHz

RAM: 8 GB veya üzeri

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

DirectX: Sürüm 11 veya üzeri destekli olmalı

Depolama Alanı: En az 60 GB boş alan, SSD önerilir

Ses Kartı: Yüksek kaliteli DirectX uyumlu ses kartı Oyun çoklu çekirdek işlemcilerden faydalanır, bu yüzden işlemcinin çekirdek sayısı performansı etkiler. Grafik kartındaki bellek en az 1 GB olmalı ancak daha yüksek grafik ayarları için 2 GB ve üzeri tercih edilmelidir. SSD kullanımı, oyun yükleme sürelerini kısaltır ve daha akıcı bir oyun deneyimi sağlar. Oyun içi güncellemeler ve ekstra içerikler ek depolama alanı talep edebilir, bu yüzden başlangıçtaki boş alanın biraz daha fazla olması önerilir.