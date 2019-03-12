Geçtiğimiz ay yayınlanan güncelleme ile FIFA 19'un kapağından indirilen Ronaldo, FIFA 20'de geri gelecek mi? Yoksa Barcelona'da tarih yazmaya devam eden Messi mi FIFA 20'nin kapağında yer alacak? En çok takip edilen FIFA fan sitelerinden FIFplay, yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı anketiyle FIFA 20'de oyuncuların görmek istediği yıldızı belirliyor.

Messi, Neymar, Ronaldo, Salah, De Bruyne ve daha pek çok yıldızın yer aldığı ankette birinci sırada, FIFA 19'da kapaktan indirilen Ronaldo yer alıyor. 170 bin kişinin oyunu alan Ronaldo'yu Tottenham'ın Koreli yıldızı Son Heung-min 167 bin oyla takip ederken, Messi 161 bin oy ile üçüncü sırada yer alıyor.

MESUT ÖZİL DE LİSTEDE

Oylamada dünya yıldızlarının yanı sıra, Espanyol'un Çinli forveti Wu Lei, Brighton'ın İranlı sağ kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh, bu sezon Zenit formasıyla Fenerbahçe'ye karşı da mücadele eden İranlı santrafor Sardar Azmoun da yer alıyor...

Ayrıca oylamada Arsenal'in Türk asıllı oyun kurucusu Mesut Özil de ilk 20'ye giren isimler arasında. FIFPlay adlı fan sitesinin gerçekleştirdiği FIFA 20'nin kapak yıldızı oylamasında ilk 20 şu şekilde sıralandı:

RONALDO NEDEN SİLİNMİŞTİ?

Bilindiği üzere Ronaldo, FIFA 18'in olduğu gibi FIFA 19'un da kapak yıldızıydı. Geçtiğimiz ay yapılan güncelleme ile Ronaldo'nun kapak ve menü içeriklerinden silinmesinin ardından Neymar, De Bruyne ve Dybala öne çıkarıldı. Peki Cristiano Ronaldo neden FIFA 19'un görsellerinden silindi?

Halen konuyla ilgili taraflardan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, yapımcı EA'nin bu hamlesine sebep olarak, Ronaldo'nun bir cinsel taciz iddiası ile mahkemeye verilmiş olması gösteriliyor. Söz konusu cinsel saldırı olayı ilk olarak 2017'de gün yüzüne çıkarıldı. 2009'da yaşanan olayda Ronaldo'nun bir gece kulübünde tanıştığı Kathryn Mayorga adındaki kadına tecavüz ettiği iddia ediliyordu.

FIFA, RONALDO'YU SİLDİ!

2010'da taraflar mahkeme dışında anlaşarak, konuyu mahkemeden çekmiş ve Ronaldo, Mayorga'ya 375 bin dolar tazminat ödemişti. Geçtiğimiz ekim ayında ise 8 yıl sonra dava yeniden açıldı. Yeni bilgilerle güncellenen dosya şimdilerde yeniden Ronaldo'nun başını ağrıtıyor. Portekizli süper yıldız ise suçlamaları yalanlamakla yetiniyor.