FIFA'dan Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı!
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, borçları nedeniyle FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı cezası aldı.
Giriş: 13.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:58
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hatayspor'a borçları sebebiyle 2 dönem transfer yasağı verildi.
Hatayspor, borçlarını ödemezse 2026'nın kış transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.
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