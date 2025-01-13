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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor FIFA'dan Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        FIFA'dan Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı!

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, borçları nedeniyle FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı cezası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:58
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        Süper Lig ekibine transfer yasağı!
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        FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

        FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hatayspor'a borçları sebebiyle 2 dönem transfer yasağı verildi.

        Hatayspor, borçlarını ödemezse 2026'nın kış transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.

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