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        Haberler Spor Futbol FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı - Futbol Haberleri

        FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı

        Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Lionel Messi, 2023 FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün üç finalisti olarak açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 19:01 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:01
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        FIFA'nın finalistler belli oldu!
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        FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de forma giyen Norveçli golcü Erling Haaland, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) takımında oynayan Fransız golcü Kylian Mbappe ve ABD'de Inter Miami forması giyen Arjantinli Lionel Messi; FIFA yılın en iyi erkek oyuncu finalistleri olarak duyuruldu.

        Açıklamada, "Bu ödül, 19 Aralık 2022 ile 20 Ağustos 2023 tarihleri ​​arasında erkekler futbolunda en üstün performans gösteren oyuncuları ödüllendiriyor. Bu görkemli ödül, 15 Ocak 2024'te Londra'da yapılacak bir törenle açıklanacak." denildi.

        Uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından seçilen FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ilk olarak toplam 12 oyuncu aday gösterildi. Bu kısa listeden üç finalist, erkekler milli takım antrenörleri, erkek milli takım kaptanları, futbol gazetecileri ve FIFA'nın resmi web sitesinde oy kullanan taraftarlardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından seçildi.

        Yılın golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün üç finalisti de açıklandı.

        Brighton-Manchester City maçındaki golüyle Julio Enciso, Novorizontino-Botafogo maçındaki golüyle Guilherme Madruga ve Sporting-Boavista maçındaki golüyle Nuno Santos ödüle aday olarak gösterildi.

        2023'ün FIFA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü için ise İspanyol futbolcular Aitana Bonmati ve Jennifer Hermoso ile Kolombiyalı Linda Caicedo aday gösterildi.

        Ödüller 15 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak.

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