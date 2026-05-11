        FIFA'dan yerel kuruluşlara eğitim ve futbol desteği!

        FIFA’dan yerel kuruluşlara eğitim ve futbol desteği!

        FIFA ve Global Citizen, FIFA Global Citizen Eğitim Fonu'ndan hibe alacak ilk grup kuruluşları duyurdu. 10 ülkeden seçilen 27 yerel kuruluş, dünya çapında yetersiz hizmet alan topluluklardaki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol programları sunma yönündeki hayati çalışmalarını desteklemek amacıyla, 50 bin ile 250 bin Dolar arasında değişen hibeler alacak.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:57
        FIFA Global Citizen Eğitim Fonu, dünya çapındaki çocuklar için eğitime ve futbola erişimi genişletmek amacıyla 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar 100 milyon Doları mobilize etmeyi hedefliyor. Fon, bugüne kadar hayırsever vakıflar, önde gelen markalar, şirketler, bireysel bağışçılar ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası dahil olmak üzere büyük müzik ve spor etkinliklerine bağlı bilet satışlarından elde edilen gelirlerle 30 milyon Dolar'ın üzerinde kaynak topladı.

        İlk hibe alan grup, hem küresel ihtiyaç ölçeğini hem de anlamlı bir etki oluşturma fırsatını yansıtıyor. Seçilen kuruluşlar toplu olarak, öğrencilerin yüzde 15'inden azının ortaöğretimi tamamladığı ve yoksulluk oranlarının yüzde 60'ı geçtiği bölgeler de dahil olmak üzere, dünya çapında binlerce çocuğa ulaşıyor. Bu rakamlar, hedeflenen yatırımın aciliyetini vurguluyor.

        GELECEĞE YATIRIM

        Eğitim, spor ve yerel katılımı birleştiren kanıtlanmış, topluluk odaklı modelleri destekleyen fon, öğrenime erişimi genişletmeyi, eğitim çıktılarını iyileştirmeyi ve dünyanın en dezavantajlı topluluklarından bazılarındaki çocuklar için fırsat yolları oluşturmayı amaçlıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuya ilişkin, "Futbol; birleştirme, ilham verme ve kalıcı değişim oluşturma gücüne sahiptir. FIFA Global Citizen Eğitim Fonu aracılığıyla, bu gücü dünya genelindeki çocukların geleceğine yatırım yapmak için harekete geçiriyoruz. Bu kuruluşlar, çocukların eğitime ve futbolun sağladığı yaşam becerilerine erişimini sağlamak için genellikle en zorlu ortamlarda olağanüstü işler çıkarıyorlar" dedi.

        Global Citizen CEO'su Hugh Evans ise, "Aşırı yoksulluk içinde büyüyen çocuklar için eğitime erişim sadece yaşamı değiştirmekle kalmaz, hayat kurtarır. Bu fonun etkisi sınıfların ve spor sahalarının çok ötesine, yoksulluk döngülerinin kırılacağı toplulukların derinliklerine ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

        İlk grupta yer alan kuruluşlardan bazıları şunlar:

        Afrika: Emmanuel Development Association (Etiyopya), Antonio Rüdiger Vakfı (Sierra Leone), Autisme Rwanda (Ruanda), Skateistan (Güney Afrika) ve diğerleri

        Asya: SDGs Promise Japan, Ubuntu FS (Japonya)

        Kuzey Amerika: Canada Scores, YMCA Mexico, Street Soccer USA ve çeşitli eğitim akademileri

        Güney Amerika: Instituto Rede Tenis (Brezilya), Fundacin El Origen (Kolombiya), Fundacin Tiempo de Juego (Kolombiya)

        BAŞVURULAR VE YÖNETİM

        Hibelerin ikinci döngüsü için başvurular artık açılmış durumda. İlgilenen kuruluşlar globalcitizen.org/education-fund-apply adresinden başvuruda bulunabilirler. Toplanan fonların yarısı, futbol aracılığıyla yaşam becerilerini, öğrenimi ve topluluk gelişimini ilerleten bir girişim olan FIFA Okullar İçin Futbol (F4S) programına ayrılacaktır.

        DANIŞMA KURULU

        Fonun icracı olmayan danışma kurulunda FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Global Citizen CEO'su Hugh Evans'ın yanı sıra; Hugh Jackman, Ivanka Trump, The Weeknd, Shakira, Serena Williams, Kaka ve Bank of America Eş Başkanı Jim DeMare gibi isimler yer alıyor.

