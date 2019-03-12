Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in Konya maçının ardından istifa etmek istediği ancak Başkan Fikret Orman’ın ikna etmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.
Maç sonu takımı saha ortasına getirip, tribünleri alkışlatan Güneş, istifa sesleri yükselince elini sallayarak ‘tamam’ işareti yaptı.
Şenol Hoca’nın o anda istifa kararı aldığı ve Başkan Fikret Orman soyunma odasına gelince bu konuyu görüştüğü öğrenildi.
Bu nedenle maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamayı normalden daha geç yapan Kartal’ın hocasını Başkan’ın ikna ettiği öğrenildi.
Orman, Güneş’e, “Hocam taraftarın tepkisi her zaman oluyor. Bize karşı da tepkiler var. Ancak bizim özverili hareket etmemiz lazım” dedi.
Kartal’ın patronu daha sonra, “Şu anda takımın ilk iki şansı sürüyor. Şampiyonlar Ligi kulübün geleceği için çok önemli. Takım bazen istemediğimiz skorlar alsa da iyi futbol oynuyor. El birliği ile yola devam edelim ve hedefimize ulaşalım. Şimdi görevi bırakırsan takım zarar görür” diyerek sözlerini tamamladı.
Güneş de Orman’ın bu konuşması sonrasında göreve devam etme kararı aldı.
GÜNEŞ'TEN SONRA KİM GELECEK?
Beşiktaş'ta gündem teknik direktör. Şenol Güneş'in 1 Haziran itibariyle A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle hoca arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından ilk temaslara başlayacak.
Siyah-beyazlılarda liste başı, Alanyasporla oldukça iyi bir grafik çizen Sergen Yalçın bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın efsane yıldızlarından olan Yalçın, taraftarın da istediği bir isim.
Listede bulunan bir diğer isim ise lider Başakşehir'i adım adım şampiyonluğa götüren Abdullah Avcı.
Avcı ismi yönetimin gündeminde olsa da tecrübeli çalıştırıcı için sezon sonu beklenecek.
Beşiktaşlı taraftarlar, Atiker Konyaspor karşılaşması sırasında siyah-beyazlıların yardımcı hocası Guti için sevgi gösterisinde bulunurken, bu duruma yöneticiler de kayıtsız kalmadı.
Daha önce yapılan toplantılarda takımı Guti'ye emanet etme önerisi de taraftarın olumlu tepkisiyle pekişti.
Yönetimin yarısına yakını, takımı tanıyan ve sezon boyunda futbolcularla diyaloğunu çok iyi noktaya getiren Guti'nin bu işin altından kalkacağı yönünde görüş bildirdi.
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