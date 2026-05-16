        Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

        Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıklarken listede Süper Lig'den 5 futbolcu yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 00:16 Güncelleme:
        İşte Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası kadrosu!

        Fildişi Sahili Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ABD, Meksika ve Kanada'da 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alacak Afrika temsilcisinin kadrosu duyuruldu.

        Fildişi Sahili; E Grubu'nda Almanya, Curaçao ve Ekvador ile mücadele edecek.

        Kadroda yer alan Süper Lig'den 5 futbolcu şu şekilde:

        Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Wilfried Singo (Galatasaray), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ise yedek kadroda yer aldı.

        Fildişi Sahili kadrosu şu şekilde:

        Kaleci: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont

        Defans: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

        Orta saha: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Michael Seri

        Forvet: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi

        Yedekler: Ira Tape, Christopher Operi, Malick Yalcouye, Martial Godo, Sebastien Haller

