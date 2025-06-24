Filenin Efeleri, Slovenya karşısında!

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Slovenya ile karşılaşacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak.
Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı.
Milli takım, 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci haftadaki maç programı şu şekilde:
Yarın:
16.00 Slovenya-Türkiye
26 Haziran Perşembe:
18.30 Türkiye-Ukrayna
28 Haziran Cumartesi:
19.00 Bulgaristan-Türkiye
29 Haziran Pazar:
15.00 Türkiye-Fransa