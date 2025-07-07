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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Hollanda'da sahne alacak! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Hollanda'da sahne alacak!

        Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nin 3. haftasında Hollanda'da sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı voleybolcular Apeldoorn kentindeki ilk maçında 9 Temmuz Çarşamba günü ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:29
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        Sultanlar, Hollanda'da sahne alacak!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Hollanda'da mücadele edecek.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-13 Temmuz tarihlerinde Apeldoorn kentinde oynanacak 3. hafta maçlarında milliler, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

        Millilerin, organizasyonun 3. haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:

        9 Temmuz Çarşamba:

        21.30 Hollanda-Türkiye

        11 Temmuz Cuma:

        21.30 Çekya-Türkiye

        12 Temmuz Cumartesi:

        20.00 Türkiye-İtalya

        13 Temmuz Pazar:

        21.00 Sırbistan-Türkiye

        Kadro:

        Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

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        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

        Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

        Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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