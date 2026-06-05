Filenin Sultanları, İtalya karşısında!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak
Giriş: 05 Haziran 2026 - 09:42 Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak.
Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek.
Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.
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