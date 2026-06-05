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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları İtalya karşısında

        Filenin Sultanları, İtalya karşısında!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları, İtalya karşısında!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak.

        Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek.

        Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

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