Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi Finalleri için Polonya'ya gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:20 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Final müsabakaları için Polonya'ya gitti.

        Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek organizasyonun çeyrek finalinde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.

        Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'ın finallerdeki kadrosu şu şekilde:

        Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

        Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

        Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        "KKTC kalkınma hamlesi başlattı"
        "KKTC kalkınma hamlesi başlattı"
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi