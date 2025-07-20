Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi Finalleri için Polonya'ya gitti
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Final müsabakaları için Polonya'ya gitti.
Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek organizasyonun çeyrek finalinde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.
Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ın finallerdeki kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.