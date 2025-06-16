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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı!

        FIVB Milletler Ligi İstanbul etabında 18-22 Haziran tarihlerinde Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:14
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        Sultanlar'ın İstanbul kadrosu açıklandı!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabı kadrosu belirlendi.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk haftadaki 4 maçını da kazanan milliler, 18-22 Haziran tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.

        Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

        Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

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        Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

        MAÇ PROGRAMI:

        18 Haziran Çarşamba

        19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

        19 Haziran Perşembe

        19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

        21 Haziran Cumartesi

        19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

        22 Haziran Pazar

        19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

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