Filenin Sultanları Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takvimi
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. İlk haftayı iki galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da taraftarının önünde çıkacağı ilk maçta Belçika ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın kritik mücadelesinin tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçlarına Ankara'da başlayacak. Milliler, organizasyondaki ilk sınavında Belçika'yı ağırlarken gözler karşılaşmanın yayın saatine ve canlı izleme bilgilerine çevrildi. İlk haftanın ardından çıkış yakalamayı hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelesine ilişkin detaylar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Türkiye - Belçika voleybol maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın programı ve tüm detaylar...
TÜRKİYE - BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Belçika voleybol maçı 17 Haziran Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Türkiye, Belçika'ya karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Takım, 2022'de oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-1 yenmişti. Ay yıldızlı ekip, rakibine karşı son yenilgisini 2019 yılındaki VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı. Milliler, ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Ankara etabı kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge