Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Film-San Vakfı'ndan, Saadet Gürses açıklaması

        Film-San Vakfı'ndan, Saadet Gürses açıklaması

        Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı, maddi kriz yaşadığını duyuran Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses için harekete geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 10:47 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürses için harekete geçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'İnek Şaban', 'İyi Aile Çocuğu' ve 'Dokunmayın Şabanıma' gibi Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarında rol alan Saadet Gürses, geçtiğimiz günlerde yardım çağrısında bulunmuştu.

        7 yıl boyunca mücadele ettiği kanseri yenen 64 yaşındaki Saadet Gürses, ağır maddi zorluklar ve borç batağıyla mücadele ettiğini duyurmuştu.

        Film-San Vakfı, maddi kriz yaşadığını duyuran Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses için harekete geçti.

        Yapılan açıklamada; "Değerli sanatçı Saadet Gürses için gerekli tüm girişimlerde bulunulmuştur. Destek olmak için arayan soran herkese teşekkür ederiz" denildi.

        "KANSERİ YENDİM AMA BORÇLARIN ALTINDAN KALKAMADIM"

        Paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde yaşadığı çaresizliği anlatan Saadet Gürses; "Merhaba, ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum. Allah, yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Devekuşu trafiği alt üst etti: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde başıboş şekilde dolaşan devekuşu, trafiği bir birine kattı. (İHA)

        #Saadet Gürses
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de