Film-San Vakfı'ndan, Saadet Gürses açıklaması

"KANSERİ YENDİM AMA BORÇLARIN ALTINDAN KALKAMADIM"

Paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde yaşadığı çaresizliği anlatan Saadet Gürses; "Merhaba, ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum. Allah, yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin" demişti.