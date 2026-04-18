        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fırat Okul: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız!

        Fırat Okul: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız!

        FIBA Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile sarı-kırmızılı takımın kaptanı Gökşen Fitik, sezonu kupayla taçlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 23:03 Güncelleme:
        "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız!"

        Fırat Okul ile Gökşen Fitik, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Altılı Final organizasyonunun yapıldığı Prens Felipe Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Maça hazır olduklarını belirten Fırat Okul, "Oblak ve Ayşe'nin olmaması bizim için önemli iki eksiklik. Dorka'nın durumunu da bilmiyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Önceki maçlardan önemli dersler çıkardık. Başka oyuncularımızı da maçta kullanacağız. Çok iyi Türk oyuncularımız var. Hepsi hazırlar. Zaragoza uzun bir takım, yarı finalde özellikle defans olarak çok iyiydik. Çok fazla basket kaçırdılar ve bu durum bize yaradı. Ama yarın farklı olacağını biliyoruz. Fenerbahçe çok iyi şutörlere sahip fakat bizim de planımız var." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Deneyimli başantrenör, final maçına gelmenin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Bütün sezonu final etabındaki 2 maç için oynadık diyebilirim. Oyuncularım da bunun farkındaydı. 'Koç, sen merak etme' demişlerdi, sözlerini tuttular. Bu bağın oluşması için mücadele ediyoruz. Her kulvarda sonuna kadar gitme fırsatını yakaladık. Kadın basketbolunda genç olmama rağmen yıllarım geçti. Bu ciddi bir tecrübe. Onlar kafalarına koydularsa elimizden gelenin en iyisini göstereceğimize inanıyoruz. Sahaya beş kişi çıkacağız. Kenardan girecek kaliteli oyuncularımızın katkısını da yarın göreceğiz."

        Galatasaray taraftarlarını salona davet eden Okul, "Sarı-kırmızılı taraftarlar Avrupa'da kümeleşmiş durumda. Bizim için büyük bir itici güç. Özellikle yabancı oyuncularımız önceki maçlarda bundan çok etkilenmişlerdi. Umarım yine aynı şekilde bir taraftar yoğunluğu olur." şeklinde görüş belirtti.

        GÖKŞEN FİTİK: HEDEFİMİZE BİR ADIM DAHA YAKINIZ

        Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Gökşen Fitik, sezon boyunca emeklerinin karşılığını alabilmek için takım olarak çok çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

        Gökşen, yarı final maçında çok iyi bir iş çıkardıklarını kaydederek, "Casademont Zaragoza'nın ev sahibi avantajı vardı ancak kazanmayı bildik. Yarın için çok heyecanlıyız. Tek maç üzerinden oynanan bir format. Çok iyi oyuncularımız var, bu noktada olmayı hak ettik. Sezonu iyi bitirmek için elimizden geleni yapacak ve maça hazır olacağız. Çok yoğun ve zorlu bir sezondu. Emeklerimizin karşılığını almak için çok çaba sarf ettik. Hedefimize bir adım daha yakınız. Herkes ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çok emek verdi. Umarım sezon sonunu kupayla taçlandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türk finali oynanacağı için çok gururlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki basketbolcu, "ÇBK Mersin de Avrupa Kupası'nı kazandı. Türk basketbolu için büyük bir gurur. Şimdi de Avrupa'nın en büyük arenasında iki Türk takımı karşılaşacak. Bunun için çok mutluyuz. İki takım da kalitesini gösterdi. Biz her zaman yaşananlardan ders çıkarıp daha güçlü geri dönüyoruz. Bu yüzden şu an finaldeyiz. Yarın en iyi basketbolumuzu oynamak istiyoruz. Mental ve fiziksel olarak hazırız. Bir maç oynanacak, her şey olabilir ancak ne olursa olsun herkesle gurur duyuyorum. Çok iyi bir iş çıkardık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na tekneyle geldi

        Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne tekneyle geldi. (İHA)

        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Tüyler ürperten ifadeler
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Zirveye Aslan pençesi!
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
