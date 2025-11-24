Habertürk
        Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB Başkanı seçildi - Turizm Haberleri

        Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB Başkanı seçildi

        Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 26. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:35
        Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB Başkanı seçildi
        Birlikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen TÜRSAB 26. Olağan Genel Kurulu, yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimiyle sona erdi.

        Firuz Bağlıkaya, Aylin Özsavaş, Muhammet Akkaya ve Eyüp Kartal olmak üzere dört adayın oylandığı seçimlere, 4 bin 428 seyahat acentesi temsilcisi katıldı.

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, genel kurulda, Bağlıkaya'nın listesi 4 bin 331 geçerli oyun 3 bin 53'ünü alarak seçimi kazandı. Böylece, TÜRSAB'ın mevcut Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeniden 3 yıllığına TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş oldu.

        Diğer başkan adaylarından Aylin Özsavaş'ın listesi 1184, Muhammet Akkaya 38 ve Eyüp Kartal 19 oy alırken, oyların 97'si geçersiz sayıldı.

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, TÜRSAB'ın 26. döneminde Yönetim Kurulu Asil listesinde, Firuz Bağlıkaya, Davut Günaydın, Hasan Eker, Mert Vardar, Tülay Salihoğlu, Cevat Engin Şahin, Gürkan Özcan, Mehmet Akyıl ve Abdulhamit Kuk yer aldı.

        Yönetim Kurulu Yedek listesi ise Öner Uygun, Kıvanç Meriç, Özgür Ildır Öksüz, Şebnem Ergüder, Kerem Serkan Çoban, Özgür Ersoy, Yeşim Yeşiltaç, Erhan Falay ve İbrahim Değermenci'den oluştu.

        Denetim Kurulu Asil üyeliklerine Hakan Bayındır, Ayşegül Özkeleş ve Yüksel Türemez seçilirken, yedek listede Büşra Celep, Cüneyt Özpamuk ve Yonca Demetoğlu yer aldı.

        Disiplin Kurulu Asil üyeliklerine İbrahim Tanrıverdi, Seçkin Karakaya ve Mustafa Gülmez, yedek üyeliklere ise Mehtap Aram, Ali Tanrıverdi ve Gonca Y. Orhan seçildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeni bir dönemin eşiğinde olunan bugünde her zamankinden daha fazla güçlü olduklarını belirtti.

        Bağlıkaya, "Genel kurul, üyelerimize hesap verdiğimiz bir imtihandır. Hiç kimsenin değil, sizin bize verdiğiniz not esastır. Gözüne girmek için çabaladığımız ve çabalayacağımız yegane insanlar sizlersiniz. Beni bu göreve tekrar layık gördüğünüz için minnettarım." ifadelerini kullandı.

        Kendilerine verilen emanetin hakkını vermenin en büyük sorumlulukları olacağını aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

        "Benden önce başkanlık sorumluluğunu üstlenmiş tüm meslek büyüklerimi de huzurlarınızda minnetle anıyorum. Her şey sizlerin önünde, huzurlarınızda oldu. Seçim sonrasına seçim sürecinde yaşananları taşımamak esastır ve Birliğimizin de bir teamülüdür. Seçim rekabetinin getirdiği kırgınlıkları aşıp, bunu bir birlikteliğe çevirmek önceliğimiz olacaktır. Herkes kendisine yakışanı yaptı ve biz de bize yakışanı yapacağız.TÜRSAB'ımız, Birliğimiz var olsun, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Hakka ve TÜRSAB'a hizmet uğrunda hepimizin yolu açık olsun. Allah bizi mahcup etmesin."

