Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Flamengo'dan Fenerbahçe için Gabigol açıklaması!

Fenerbahçe ile sezon başında ismi anılan 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa hakkında kulübü Flamengo'dan flaş bir açıklama geldi. Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz, Gabigol'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair haberlere cevap verdi. İşte o sözler...

ABONE OL
  • Flamengo'dan Fenerbahçe için Gabigol (Gabriel Barbosa) açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İsmi sezon başında Fenerbahçe ile anılan 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa hakkında Flamengo'dan çarpıcı bir açıklama geldi. 
  • Flamengo'dan Fenerbahçe için Gabigol (Gabriel Barbosa) açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Türk takımlarının Gabigol'ü alacak güçte olmadıklarını söyledi.
  • Flamengo'dan Fenerbahçe için Gabigol (Gabriel Barbosa) açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Braz yaptığı açıklamada, "Gabigol'ü nasıl alacaklar? Şaka mı bu? Serbest kalma maddesi 35 milyon Euro olan bir oyuncuyu Türkler alamaz." dedi.
  • Flamengo'dan Fenerbahçe için Gabigol (Gabriel Barbosa) açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabigol'ün Türkiye'ye gitmeyeceğini söyleyen Braz, "Eminim Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel oraya gitmez." açıklamasını yaptı. 
  • Flamengo'dan Fenerbahçe için Gabigol (Gabriel Barbosa) açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Marco Braz ayrıca, Gabigol'ün Flamengo'dan ayrılması halinde ilk tercih edeceği ülkenin İspanya ya da İngiltere olacağını da sözlerine ekledi.
  • Flamengo'dan Fenerbahçe için Gabigol (Gabriel Barbosa) açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    26 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 yılında Inter'den 17 milyon 500 bin Euro'ya transfer olmuştu. Başarılı isim, daha önce Inter, Santos ve Benfica'da da forma giydi. 
  • Flamengo'dan Fenerbahçe için Gabigol (Gabriel Barbosa) açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Gabigol, Flamengo formasıyla toplamda çıktığı 178 maçta 109 gol atıp, 31 de asist yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.