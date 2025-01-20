Flaş iddia: Ancelotti geleceği ile ilgili kararını verdi!

LaLiga ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Onda Cero'nun haberine göre; 65 yaşındaki İtalyan teknik adam, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma kararı aldı.

Haberin devamında; 2026 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Carlo Ancelotti'nin şampiyon olsa bile takımdan ayrılacağı aktarıldı. Real Madrid'in Carlo Ancelotti sonrası takımın başına Xabi Alonso'yu getirme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın da Real Madrid'e sıcak baktığı belirtildi.