Flaş Zaniolo gelişmesi: Aston Villa garanti istedi!

Ayrıca haberde, İngiliz ekibinin transfer için kesin kararının kısa süre içerisinde verileceği vurgulandı.

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İki kulüp 5 milyon Euro'luk bir kiralama bedelinin yanı sıra yaklaşık 5 milyon Euro'ya yaklaşan bonuslar ve 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu üzerinde el sıkıştı.