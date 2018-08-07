Önümüzdeki sezonu hayranları tarafından heyecanla beklenen Football Manager 2019, 2 Kasım 2018 günü yeni takımları ve ligleri ile piyasaya sürülecek
07.08.2018 - 10:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Football Manager 2019, 2015’ten beri devam eden ikonik ‘Manager Man’e veda ederek bir yöneticinin gözünden görecek olan oyuncular, büyük bir maç öncesinde tünele doğru ilerleyecek. Yeniden tasarlanan logolar, yeni ve geliştirilmiş özellikler ve DFL Bundesliga lisansının ilk kez uygulanmasıyla, Football Manager 2019, gerçekçilik konusunda her zamankinden daha gerçekçi olmaya hazırlanıyor.
Bugünden itibaren, SEGA onaylı dijital satış platformlarından Football Manager 2019'u (PC ve Mac için) önceden satın alan veya fiziksel perakendecilerden ön sipariş veren takipçiler, lansmana kadar %10 indirim faydalanacak. Dahası, SEGA onaylı bir dijital perakendeci ile önceden satın alma yapanlar, yönetimsel kariyerlerini, tamamen resmi bir Beta sürümünden başlayarak, iki hafta önce resmi çıkış tarihinden önce oynayabilecekler (tek oyunculu kariyerden başlayacaklar). Kullanıcılar ayrıca beta'larını tam oyuna taşıyabilecek.
Football Manager 2019 ile ilgili ilk detaylar eylül sonuna doğru Football Manager website üzerinden ve oyunun resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak(Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube).
3 versiyonu olacak
Football Manager 2019 (PC ve Mac), Football Manager 2019 Touch (PC, Mac, iOS ve Android) ve Football Manager 2019 Mobile (iOS ve Android) 2 Kasım’da sizlerle buluşacak.
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