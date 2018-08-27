Epic Games’in Fortnite’ın Android sürümünü Google Play Store’da sunmayıp kendi yükleyicisini kullanması, güvenlik uzmanları tarafından eleştirilmişti. Yapımcının Google’a %30’luk bir pay vermek istememesi gayet anlaşılır bir durum ancak dışardan APK dosyalarının yüklenmesi, bazı güvenlik açıklarına sebep oluyor ve hackerların iştahını kabartıyor.

Sonunda korkulan oldu ve Google, Epic’in Android için Fortnite yükleyicisinde önemli bir güvenlik açığı buldu. ‘Man in the disk’ denilen bu güvenlik açığında söz konusu tehdit, cihazınızdaki bir uygulamanın internetten bir şey indirmesi için izin istemesini bekliyor. Fortnite Android yükleyicisinin açıklarından faydalanan zararlı yazılım, kullanıcı oyunu indirirken arka planda farklı indirmeleri de gerçekleştiriyor.

Epic Games, Android Central’a yaptığı açıklamada Google’dan gelen bu uyarıyı dikkate alacaklarını ve 48 saat içinde sorunu çözeceklerini söyledi. Ancak bu süre içinde kötü niyetli kişilerin ne kadar yarar sağlanacağı bilinmiyor.

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