Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 5 kaç GB boş alan istiyor?

Hikâye, klasik anlamda sinematik bir anlatım yerine, oyuncunun kişisel deneyimleriyle gelişen bir ilerleme sistemine dayanır. Örneğin, antik Maya harabelerinden kaktüs dolu çöllere, yoğun ormanlardan aktif yanardağlara kadar değişen coğrafyalarda, hava koşullarına göre şekillenen farklı yarışlar sizi bekler. Her bölge farklı atmosferler sunarken, oyuncu bu bölgelerde hem zamana karşı yarışır hem de çevreyle etkileşim kurarak Horizon Festivalinin genişlemesine katkı sağlar. Festival alanları, oyuncunun başarılarına bağlı olarak büyür, yeni yarış türleri, hikâye görevleri ve çok oyunculu modlara erişim sağlanır.

Oyun, sizi direksiyon başına geçmekle kalmaz; kendi karakterinizi oluşturmanızı, kendi hikâyenizi yazmanızı ve dilediğiniz gibi bir yarış kariyeri şekillendirmenizi teşvik eder. Forza Horizon 5’in konusundaki en önemli unsurlardan biri, yarışın tek amacının kazanmak olmadığı mesajını vermesidir. Keşif yapmak, arkadaşlarla ortak sürüş deneyimleri yaşamak, araç koleksiyonu oluşturmak ya da Meksika’nın sunduğu manzaraların tadını çıkarmak… Her oyuncunun “hikâyesi” farklıdır. Oyun, bu özgür yapısıyla klasik yarış oyunlarından ayrılır ve oyuncuya kendi hızında ilerleyebileceği, kişisel bir deneyim sunar.

REKLAM FORZA HORİZON 5 KAÇ GB? Forza Horizon 5, yüksek kaliteli grafiklere, devasa açık dünya haritasına ve zengin araç çeşitliliğine sahip bir yarış oyunudur. Bu nedenle oyunun dosya boyutu da oldukça büyüktür. Oyunun platforma göre değişmekle birlikte ortalama dosya boyutu 110 GB civarındadır. Elbette bu rakam, temel kurulum dosyalarını kapsamaktadır. Eğer genişletme paketlerini (DLC’ler), ek araç paketlerini ya da harita genişlemelerini de indirirseniz, toplam dosya boyutu daha da artabilir. Güncellemeler de zamanla oyunun kapladığı alanı büyütebilir. Örneğin oyunu uzun süredir oynamıyorsanız, geri döndüğünüzde 10-15 GB’lık bir güncellemeyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle Forza Horizon 5’i yüklemeyi planlıyorsanız, sabit diskinizde minimum 120-130 GB boş alan bulundurmanız iyi olacaktır. SSD üzerine kurulum yapılması da yükleme süreleri ve oyun içi performans açısından büyük fark yaratır. Özellikle açık dünya oyunlarında harita geçişleri sırasında donma yaşamamak için SSD tavsiye edilir. REKLAM FORZA HORİZON 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ