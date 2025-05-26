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        Haberler Spor Tenis Fransa Açık'ta Alcaraz ve Swiatek ikinci tura çıktı - Tenis Haberleri

        Fransa Açık'ta Alcaraz ve Swiatek ikinci tura çıktı

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta bu turnuvanın teklerdeki son şampiyonları İspanyol Carlos Alcaraz ve Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:56
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        Fransa Açık'ta Alcaraz ve Swiatek ikinci turda!
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        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansında birinci tur maçlarına devam edildi.

        Tek erkeklerde Carlos Alcaraz, İtalyan rakibi Giulio Zeppieri'yi 6-3, 6-4, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 2. tura çıktı.

        Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Norveçli tenisçi Casper Ruud ise İspanyol raket Albert Ramos-Vinolas'ı 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

        SWIATEK İKİNCİ TURDA, NAVARRO'DAN ERKEN VEDA

        Tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, Slovak rakibi Rebecca Sramkova'yı 6-3, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

        Tek kadınlarda 8 numaralı ABD'li raket Emma Navarro ise 22 yaşındaki İspanyol rakibi Jessica Bouzas Maneiro'ya 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya birinci turda veda etti.

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