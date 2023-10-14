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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa'da Kylian Mbappe, efsane Michel Platini'yi geçti! - Futbol Haberleri

        Fransa'da Kylian Mbappe, efsane Michel Platini'yi geçti!

        Fransa, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Hollanda'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede 2 gol kaydeden 24 yaşındaki yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Fransız efsane Michel Platini'yi geride bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:32
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        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nda Fransa, deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi.

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        Mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan Fransa, 6’da 6 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

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        Mücadelenin 7. ve 53. dakikalarında 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, milli takım ile toplamda 42 gole ulaştı.

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        Mbappe, bu sonuçla birlikte Fransız efsane Michel Platini’yi geride bırakarak en golcü 4. Fransız futbolcu oldu.

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        Listede 54 golle zirvede Olivier Giroud bulunurken, onu 51 golle Thierry Henry, 44 golle ise Antoine Griezmann takip ediyor.

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