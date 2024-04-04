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        Haberler Spor Futbol Fransa Kupası'nda Olimpik Lyon ile PSG, finale kalan iki takım oldu - Futbol Haberleri

        Fransa Kupası'nda Olimpik Lyon ile PSG, finale kalan iki takım oldu

        Fransa Kupası'nda Rennes'i 1-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 00:52 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:52
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        Fransa Kupası'nda finalin adı Lyon-PSG!
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        Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Kupası'nda Rennes'i 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Parc des Princes'te oynanan yarı final maçında Rennes'i ağırlayan PSG, Kylian Mbappe'nin 40. dakikada attığı golle galibiyete ulaştı.

        Bu sonuçla PSG, 25 Mayıs'ta oynanacak finalde Olimpik Lyon'un rakibi oldu.

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