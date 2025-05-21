Fransa Ligue 1'de 34. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 34. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Lyon, Paris SG, Marsilya ve Lille üç puanın sahibi oldu. İşte Fransa Ligue 1'de 34. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
Fransa Ligue 1'nin 34. haftasının kapanış maçında Strasbourg ve Havre karşı karşıya geldi.
Havre, 34. haftada oynanan mücadelede Strasbourg'u 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Havre böylece 34 puana yükseldi. Havre'yi ağırlayan Strasbourg ise 57 puanda kaldı.
Lille, kendi sahasındaki maçta rakibi Reims'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 60'a yükseltti. Konuk ekip Reims ise 33 puanda kaldı.
Marsilya, kendi evinde Rennes'i 4-2 mağlup ederek toplam puanını 65'e çıkardı; konuk ekip Rennes ise haftayı 41 puanda tamamladı.
Paris SG, sahasında ağırladığı Auxerre'yi 3-1 mağlup ederek 84 puana ulaştı; Auxerre ise haftayı 42 puanda kapadı.
Lyon, Angers'i konuk etti ve maçı 2-0 kazanarak toplamda 57 puanın sahibi oldu.
Ligin 34. haftasında Lens ile Monaco karşılaştı. Lens rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Montpellier'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Nantes, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Nice, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brest'i 6-0 mağlup etti.
Lig'in 34. haftasında Toulouse deplasmanda St Etienne'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Toulouse oldu: Maç 3-2 tamamlandı.